В Москве в аварии погиб глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана

В Москве произошла авария, в результате которой погиб глава федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В Москве в ДТП погиб президент нашей федерации автомобильного и мотоциклетного спорта республики Дагестан Заур Ибрагимов. Вместе с ним погиб и наш друг, автоблоггер Саид Губденский. Утрата, которую уже не восполнить никогда. Выражаем искренние соболезнования близким и родным. Пусть Всевышний простит им грехи", - говорится в Instagram федерации.

В Госавтоинспекции Москвы Накануне.RU сообщили, что в 15.10 водитель "БМВ" шестой серии, выезжая из столицы, оказался на "встречке" и столкнулся с "Вольво" и "Мерседесом". От полученных травм водитель "БМВ" умер на месте, пассажир скончался в больнице. Вскоре движение на проспекте было восстановлено.

Прокуратура Москвы организовала проверку профилактики правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения в связи со смертельным ДТП на Кутузовском проспекте, сообщили Накануне.RU в столичном надзорном ведомстве.

"28-летний водитель "БМВ" ранее неоднократно привлекался к административной отвественности за нарушения ПДД РФ, в том числе в Москве, и лишался права управления транспортным средством. В своей социальной сети мужчина публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает ПДД РФ, в том числе 19 ноября двигался по полосе для маршрутных ТС, без номеров", - уточнили в столичной прокуратуре.