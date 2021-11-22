Глава Сургута назначил нового заместителя, ответственного "за безопасность"

Глава Сургута Андрей Филатов назначил нового заместителя. Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, им стал экс-начальник контрольного управления мэрии Виталий Криворот.

На новой должности он будет отвечать за сферу безопасности. Курировать управление по делам гражданской обороны и ЧС, по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов, контрольного управления и специального отдела.

Должность начальника контрольного управления Криворот занимал с апреля 2021 г. До этого работал в отделе профилактики терроризма и экстремизма управления общественной безопасности администрации Сургутского района, служил в ОВД в Тюмени и в Ханты-Мансийске.