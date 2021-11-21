Дата новой встречи Путина и Байдена пока не определена

Точная дата, в которую могла бы состояться новая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин.

Ранее стало известно, что контакты Путина и Байдена возможны до Нового года, но они могут состояться и позже.

Официально планы на встречу ни в Белом доме, ни в Кремле пока не анонсируют, хотя и соглашаются, что смысл в таком саммите есть.

Впервые Владимир Путин и Джо Байден встретились с глазу на глаз в Женеве 16 июня этого года, но с тех пор двусторонних переговоров у них не было. Между тем, есть смысл как минимум обсудить выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Швейцарии.