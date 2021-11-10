10 Ноября 2021
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Политика В России За рубежом
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: telegram-канал Life Shot

Путин и Байден могут встретиться лично в начале 2022 года

Президенты России и США могут провести личную встречу уже в начале 2022 года, а до конца текущего возможна их беседа в формате видеосвязи, пишет "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.

Официально планы на встречу ни в Белом доме, ни в Кремле пока не анонсируют, хотя и соглашаются, что смысл в таком саммите есть.

Впервые Владимир Путин и Джо Байден встретились с глазу на глаз в Женеве 16 июня этого года, но с тех пор двусторонних переговоров у них не было. Между тем, есть смысл как минимум обсудить выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Швейцарии.

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Теги: владимир путин, джо байден, переговоры, встреча



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