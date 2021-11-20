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свинья (2019) | Фото:Накануне.RU

В Югре изымут животных из крестьянского хозяйства, где зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

В Сургутском районе Югры изымут животных из крестьянского хозяйства, где зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"До 23 ноября организовать изъятие свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы свиней на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Капсамун В.П. Сургутского района", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале окружных властей.

Напомним, 18 ноября в администрации Сургутского района прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям, где было принято решение установить на подъезде к КФХ "Капсамун" пост ДПС. Там будет предусмотрено круглосуточное дежурство специалистов ветеринарной службы для проведения дезинфекции проезжающей техники. Речь идёт о транспорте нефтяников, которые ездят мимо на месторождение. Позже стало известно о закрытии хозяйства на карантин из-за вируса африканской чумы свиней.



Теги: Капсамун, африканская чума свиней, карантин



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