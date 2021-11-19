Фермерское хозяйство в Сургутском районе закрыли на карантин по свиной чуме

Фермерское хозяйство "Капсамун" в Сургутском районе закрыли на карантин из-за вируса африканской чумы свиней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе районной администрации.

Карантин введен по распоряжению губернатора Югры Натальи Комаровой, с 18 ноября. Радиус угрожаемой зоны составит пять километров, территория, непосредственно прилегающая к очагу.

Здесь запрещается посещение территории посторонними лицами, въезд и выезд транспортных средств, за исключением тех, кто занимается ликвидацией очага, перемещение и перегруппировка свиней, ввоз и вывоз свиней, их убой, вывоз продукции, включая корма

Зона наблюдения распространится на 20 километров. Под наблюдение попадают деревня Сайгатина, Барсово, Солнечный, Белый Яр, Сургут, поселок Юганская Обь. В угрожаемой зоне также запрещается реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления.

Напомним, накануне в администрации Сургутского района прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям, где было принято решение установить на подъезде к КФХ "Капсамун" пост ДПС. Там будет предусмотрено круглосуточное дежурство специалистов ветеринарной службы для проведения дезинфекции проезжающей техники. Речь идет о транспорте нефтяников, которые ездят мимо на месторождение.