Карантин по африканской чуме свиней установлен в Ишиме

Карантин по африканской чуме свиней установлен на инфицированном объекте в Ишиме с 19 ноября, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Согласно постановлению, имеющиеся на инфицированном объекте продукты убоя свиней и их переработки, в отношении которых установлен диагноз на африканскую чуму свиней, подлежат уничтожению в соответствии с ветеринарными правилами.

Управлению ветеринарии Тюменской области предписано разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя заболевания.