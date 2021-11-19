19 Ноября 2021
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свинья (2019) | Фото:Накануне.RU

Карантин по африканской чуме свиней установлен в Ишиме

Карантин по африканской чуме свиней установлен на инфицированном объекте в Ишиме с 19 ноября, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Согласно постановлению, имеющиеся на инфицированном объекте продукты убоя свиней и их переработки, в отношении которых установлен диагноз на африканскую чуму свиней, подлежат уничтожению в соответствии с ветеринарными правилами.

Управлению ветеринарии Тюменской области предписано разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя заболевания.



Теги: африканская чума свиней, АЧС, карантин



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