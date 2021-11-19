Вартовчанин, поступивший в столичный вуз, стал мастером спорта по тайскому боксу

Молодой вартовчанин Ронай Шекер успешно учится в одном из самых престижных высших учебных заведений страны – Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова. Сегодня он является студентом пятого курса по программе специалитета "Лечебное дело". В будущем юноша планирует стать кардиохирургом, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Первое время в столице было тяжеловато, - признался Ронай, - В большом городе другой менталитет, другие расстояния. Но я привык добиваться своих целей. Хочу получить образование в вузе, который имеет солидную историю, высокий рейтинг и высокопрофессиональный состав преподавателей. Убедился, что не зря выбрал этот путь".

С медицинской отраслью Ронай решил связать свое будущее во многом благодаря приёмной семье. С детства мальчик был погружен в эту тему благодаря профессии приёмной мамы.

"И сейчас опираюсь на те позитивные жизненные ориентиры, которые были заложены в приемной семье", - поделился Ронай.

Сегодня молодому вартовчанину 22 года. Временами он испытывает чувство ностальгии по годам учебы в первой гимназии и по друзьям школьных лет. Поэтому при первой возможности, к примеру, во время студенческих каникул, Ронай возвращается в родной Нижневартовск.

"Мне везёт, я всегда встречаю хороших учителей. Сдал ЕГЭ успешно, учусь на бюджете. Получается, в Нижневартовске меня научили добывать новые знания, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Я получил музыкальное образование в первой школе искусств города. Сочиняю музыку на любительском уровне, освоил игру на гитаре, пишу стихи", - рассказал Ронай Шекер.

В медицинском университете вартовчанин активно занимается тайским боксом. Он является мастером спорта по данному виду, ведёт тренировки для любителей и выполняет функции заместителя капитана команды по боксу. Медики-боксеры претендуют на включение в список Московской студенческой спортивной лиги, они хотят участвовать в спаррингах со студентами других вузов. Занимаясь спортом и творчеством, Ронай также находит время на дежурства в больнице. Этот опыт помогает будущему врачу успешно осваивать учебную программу.

"Погружаться в профессию надо как можно раньше, иметь обширную практику полезно каждому врачу, в будущем планирую стать высококвалифицированным специалистом и быть полезным людям", - сказал он.