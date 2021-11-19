В России создают мРНК-вакцину от ковида для генетического редактирования людей

Разработку собственной мРНК-вакцины от ковида начал Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии (ГНЦ ПМБ) Роспотребнадзора. Об этом заявил директор центра Иван Дятлов в ходе президентского совещания по развитию генетических технологий, говорится на сайте Кремля.

Вакцина "Спутник V" вводит людям ген белка вируса в виде ДНК. Западные вакцины - в виде РНК. То есть нынешние вакцины являются генными, и применяется новая технология, которая неизвестно как скажется в будущем.

"Вводить в человеческий организм нуклеиновую кислоту – никто не знает, чем это закончится. Отдаленных последствий мы не знаем", – заявил микробиолог, академик РАН Виталий Зверев, который категорически против вакцинации детей.

Дятлов сказал, что в России не хватает собственного производства компонентов, которые используются для генетического редактирования по системе CRISPR-Cas.

Показательно, что летом ВОЗ выпустила документ с "новыми рекомендациями по редактированию генома человека в целях улучшения показателей здоровья населения". Заявлена цель - "сделать редактирование генома человека инструментом общественного здравоохранения". Обращает на себя внимание замена здоровья населения на "показатели здоровья населения".

Историк Андрей Фурсов отмечает, что это и есть четвертая промышленная революция - генетическое изменение человека.

Что касается применения мРНК-вакцин на Западе, то часто отмечаются осложнения на сердце, особенно у молодых. Корпорация Pfizer должна провести несколько исследований для изучения рисков возникновения сердечных заболеваний после ковид-вакцинации, сообщило на днях Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США. Однако уже год как вакцинируют взрослых, несколько месяцев - подростков, а теперь начали и детей с 5 лет. И лишь планируют изучать последствия. Неудивительно, что после вакцинации в США только официально зарегистрировано более 18 тыс. смертей, большинство из которых произошли в первые два-три дня.

Ранее в США изменили само понятие вакцины, включив в него "препарат генетического материала". Одновременно ВОЗ изменила понятие коллективного иммунитета, постановив, что он достигается только вакцинацией.