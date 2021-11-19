В Москве 400 детей получили первый компонент вакцины от COVID-19

В Москве 400 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В эфире телеканала "Россия 24" она уточнила, что уже 700 детей прошли необходимые исследования.

На прошлой неделе сообщалось, что в Москве стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 "Спутник М" для подростков. Участниками станут три тысячи детей в возрасте 12-17 лет.

По словам Раковой, предварительные результаты позволяют сделать заключение об эффективности и безопасности вакцины.

Отмечалось, что по результатам исследований будет решен вопрос о включении несовершеннолетних в программу вакцинации от COVID-19.