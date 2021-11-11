11 Ноября 2021
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В Москве стартовала третья фаза исследований вакцины "Спутник М" для подростков

В Москве стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 "Спутник М" для подростков. Участниками станут три тысячи детей в возрасте 12-17 лет.

Напомним, в июле на базе двух детских столичных больниц начали первую и вторую фазы клинисследования. Количество подопытных - 100 человек. Исследование будет длиться год. Отмечалось, что по результатам исследований будет решен вопрос о включении несовершеннолетних в программу вакцинации от COVID-19.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, предварительные результаты позволяют сделать заключение об эффективности и безопасности вакцины.

"Вакцинация будет проводиться в два этапа вакциной "Спутник М" – это та же самая двухкомпонентная вакцина "Спутник V" для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке - 1/5 от взрослой", - цитирует ее РИА Новости.

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Теги: спутник м, подростки, вакцина



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