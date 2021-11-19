19 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ullica.ru

В Магнитогорске мужчина, который открыл стрельбу по подросткам в трамвае, получил 3,5 года колонии

Житель Магнитогорска получил 3,5 года в колонии общего режима за стрельбу в трамвае по двум подросткам. Мужчина признан виновным в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел вечером 17 февраля в трамвае № 17. Как рассказал один из родителей пострадавших, около 22.10 -22.30 двое подростков 16 и 17 лет зашли в трамвай на остановке Советской армии. Один из парней был в беспроводных наушниках. К нему подошел пьяный мужчина, начал оскорблять и требовал выключить музыку. Мужчина приставил ствол пневматического пистолета к голове одного из подростков, угрожая его применением, затем выстрел в бедро потерпевшего и нанес удар рукой по голове второму потерпевшему.

Когда подростки вышли из трамвая, мужчина начал стрелять им вслед. Установлено, что мужчина не менее восьми раз выстрелил из пневматического пистолета в подростков. Одному из мальчиков он попал в область лица, второму в руку, которой потерпевший закрывал голову от выстрелов.

Известно, что ранее мужчина уже был неоднократно судим, преступление он совершил в период испытательного срока.



Теги: оружие, стрельба, трамвай, подростки, полиция,



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