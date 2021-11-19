Леонтьев извинился за сравнение россиян со стадом баранов

Известный журналист, вице-президент и пресс-секретарь государственной нефтяной компании "Роснефть" Михаил Леонтьев извинился за свои слова о "баранах-антипрививочниках". Грубые сравнения он позволил себе в эфире радио "Вести FM" в конце октября.

Леонтьев обсуждал с ведущими программы вакцинацию, когда ему в голову пришла аналогия с животными: "Сколько можно заниматься пропагандой с этими баранами? Нужно просто ловить и колоть. Два удара по башке — обездвижил и уколол. И всё. Ну бараны же!". "Я вообще запретил бы заниматься пропагандой вакцинации. Потому что это всё похоже на какой-то коллективный публичный маразм. Вы занимаетесь тем, что убеждаете баранов пастись самостоятельно. Бараны без пастуха и, желательно, собаки — не пасутся", - добавил журналист.

Его высказывания вызвали широкий резонанс, хотя еще в эфире передачи он успел заявить, что может себе позволить оскорбления: "Я никуда не избираюсь, ни в какие органы, поэтому хочу и оскорблю — ничего страшного. Буду разжигать рознь к большинству населения Российской Федерации...".

Но, видимо, слова его все-таки задели какую-то часть населения, которая может повлиять на судьбу журналиста. Так что в сети появилось видео с извинениями.

"Все, что говорится в авторских программах с моим участием, включая "Вести FM", является исключительно моей точкой зрения, о чем я неоднократно заявлял. Тем не менее, считаю свое выступление профессионально недопустимым", - говорит Леонтьев.

Далее он говорит, что лишь из чувства заботы и беспокойства был таким резким: "Моя точка зрения на вакцинацию мотивирована именно желанием спасти жизни людей и покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться неприемлемой и не отражает моего собственного отношения к нашему народу. Приношу свои извинения за эти свои слова".