В Челябинске арестована директор фирмы, подозреваемая в мошенничестве при строительстве дома

В Челябинской области директору ООО "Челябинскавтотранс" предъявлено обвинение в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по региону, на личном приеме к руководителю следственного управления обратились обманутые участники долевого строительства, которые заявили о нарушении их прав руководством строительной организации.

По версии следствия, подозреваемая в 2016 – 2020 гг. заключила с гражданами более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улице Сулимова для строительства жилого дома. Выполнять свои обязательства перед дольщиками по предоставлению жилья она не планировала.

Злоумышленница заключена под стражу.