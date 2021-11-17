В Челябинске директора фирмы подозревают в мошенничестве при строительстве дома

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении директора "Челябинскавтотранс" Людмилы Ребреш, подозреваемой в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемая в 2016 – 2020 гг. заключила с гражданами более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улице Сулимова для строительства жилого дома. Выполнять свои обязательства перед дольщиками по предоставлению жилья она не планировала.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.