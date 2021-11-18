На молодежный конкурс социально значимых проектов "Регион 93" жителям Кубани можно заявиться до 20 ноября

Конкурс молодежных проектов "Регион 93" организует на Кубани министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Важный социально-значимый проект "Регион 93" организуют второй год подряд. Задача - вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, а также осуществление поддержки общественных молодежных инициатив и проектов в Краснодарском крае. Участвовать могут все желающие жители региона в возрасте от 18 до 30 лет, зарегистрированные на территории Кубани.

На конкурс можно представить как проектную идею, так и уже реализуемый проект, направленный на вовлечение молодого поколения в активную социальную практику, на развитие его творческих способностей, гражданской активности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края. При этом, проект не должен предусматривать получение прибыли.

Экспертная комиссия будет оценивать значимость проектов, их инновационность, эффективность, масштабность реализации, адресность, практическое применение и публичность.

По данным специалистов управления молодежной политики минобрнауки Кубани, прием заявок осуществляется до 20 ноября. Копии документов необходимо направить или предоставить по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 23, каб. 314. По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (861) 298-25-48. Проект необходимо разместить на сайте Росмолодежи.

25 победителей конкурса объявят до 22 декабря. Автор лучшего проекта получит 500 тысяч рублей на его реализацию. Четыре победителя выиграют по 300 тысяч рублей, шесть – по 200 тысяч, 14 – по 150 тысяч.