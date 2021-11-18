На молодежный конкурс социально значимых проектов "Регион 93" жителям Кубани можно заявиться до 20 ноября

18 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Краснодарский край
молодежь, семинар (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На молодежный конкурс социально значимых проектов "Регион 93" жителям Кубани можно заявиться до 20 ноября

Конкурс молодежных проектов "Регион 93" организует на Кубани министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Важный социально-значимый проект "Регион 93" организуют второй год подряд. Задача - вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, а также осуществление поддержки общественных молодежных инициатив и проектов в Краснодарском крае. Участвовать могут все желающие жители региона в возрасте от 18 до 30 лет, зарегистрированные на территории Кубани.

На конкурс можно представить как проектную идею, так и уже реализуемый проект, направленный на вовлечение молодого поколения в активную социальную практику, на развитие его творческих способностей, гражданской активности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края. При этом, проект не должен предусматривать получение прибыли.

молодежь, семинар(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Экспертная комиссия будет оценивать значимость проектов, их инновационность, эффективность, масштабность реализации, адресность, практическое применение и публичность.

По данным специалистов управления молодежной политики минобрнауки Кубани, прием заявок осуществляется до 20 ноября. Копии документов необходимо направить или предоставить по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 23, каб. 314. По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (861) 298-25-48. Проект необходимо разместить на сайте Росмолодежи.

25 победителей конкурса объявят до 22 декабря. Автор лучшего проекта получит 500 тысяч рублей на его реализацию. Четыре победителя выиграют по 300 тысяч рублей, шесть – по 200 тысяч, 14 – по 150 тысяч.



Теги: регион 93, кубань, социально-значимый проект, молодежный конкурс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 930

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети