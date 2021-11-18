18 Ноября 2021
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Общество Москва
коллаж, школьники, школа, образование (2020) | Фото: Накануне.RU

Мосгорсуд признал законным запрет на посещение школ детьми, не сдавшими тест на коронавирус

Мосгорсуд счел законным приказ департаментов здравоохранения и образования Москвы, которые установили запрет на посещение школ для тех учеников, которые не прошли тест на коронавирус, передает ТАСС.

"Нормативные положения не лишают обучающихся права на получение образования, а лишь направлены на временное ограничение допуска в организации, осуществляющие образовательную деятельность. Суд постановил в удовлетворении заявленных исковых требований отказать", - говорится в решении суда.

В суд ранее подал отец одной из московских школьниц, которая учится в "эксперементальной" школе – одной из десяти, где правительство Москвы начало тестирование детей на COVID-19 в регулярностью раз в две недели.

Отец девочки пытался также оспорить проведение экспресс-тестов на коронавирус работниками школы – он считает, что это медицинское вмешательство. Суд же счел, что тест таковым не является и для его проведения не требуется информированное согласие родителя.  

Как следует из документа, суд установил, что приказ направлен на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечивает проведение мер по профилактике заболевания, сохранению и укреплению здоровья обучающихся в школах, предоставляя родителям и учащимся возможность выбора способа определения наличия или отсутствия вируса, не лишает учащихся права на получение образования.

 



Теги: суд, москва, тестирование, дети, коронавирус



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