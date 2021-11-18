18 Ноября 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Гинцбург назвал людей, купивших сертификаты о вакцинации, "рассадником" новых штаммов

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал людей, купивших сертификаты о вакцинации, источником развития новых штаммов коронавируса.

По его словам, они являются "рассадником новых штаммов", а также ставят под угрозу жизни своих близких, детей, передает ТАСС.

Гинцбург добавил, что не понимает таких людей в условиях бесплатной вакцинации в стране и созданных более 15 тысячах пунктов вакцинации.

Ранее фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер призвал Александра Гинцбурга предъявить доказательства того, что 80% тяжело заболевших после ковид-вакцинации купили сертификаты.

Глава НИЦ им. Гамалеи, где были разработаны вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", считает, что тяжелая болезнь после вакцинации практически не реальна.



Теги: александ гинцбург, сертификаты о вакцинации, штаммы



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