Гинцбург назвал людей, купивших сертификаты о вакцинации, "рассадником" новых штаммов

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал людей, купивших сертификаты о вакцинации, источником развития новых штаммов коронавируса.

По его словам, они являются "рассадником новых штаммов", а также ставят под угрозу жизни своих близких, детей, передает ТАСС.

Гинцбург добавил, что не понимает таких людей в условиях бесплатной вакцинации в стране и созданных более 15 тысячах пунктов вакцинации.

Ранее фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер призвал Александра Гинцбурга предъявить доказательства того, что 80% тяжело заболевших после ковид-вакцинации купили сертификаты.

Глава НИЦ им. Гамалеи, где были разработаны вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", считает, что тяжелая болезнь после вакцинации практически не реальна.