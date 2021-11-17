17 Ноября 2021
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Мевлют Чавушоглу (2018) | Фото: w-n.com.ua

Глава МИД Турции назвал действия Армении "террористической атакой на Азербайджан"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал действия Армении на границе с Азербайджаном "террористической атакой" и осудил их. Также он добавил, что Турция продолжит поддерживать "братский Азербайджан", передает "Анадолу".

Также министр заявил, что "Армения должна осознать безрезультативность провокаций в отношении Азербайджана и поддержать мирные инициативы в регионе".

Напомним, накануне обострилась обстановка на армяно-азербайджанской границе, начались локальные бои, сообщалось о погибших и раненых военных. После консультаций с российским военным и политическим руководством страны согласились пойти на перемирие.

 



Теги: турция, армения, азербайджан



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