Глава МИД Турции назвал действия Армении "террористической атакой на Азербайджан"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал действия Армении на границе с Азербайджаном "террористической атакой" и осудил их. Также он добавил, что Турция продолжит поддерживать "братский Азербайджан", передает "Анадолу".

Также министр заявил, что "Армения должна осознать безрезультативность провокаций в отношении Азербайджана и поддержать мирные инициативы в регионе".

Напомним, накануне обострилась обстановка на армяно-азербайджанской границе, начались локальные бои, сообщалось о погибших и раненых военных. После консультаций с российским военным и политическим руководством страны согласились пойти на перемирие.