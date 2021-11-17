17 Ноября 2021
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Экономика В России Москва
ноутбук (2019) | Фото: StockSnap / РИА Новости

Госдума разрешила заключать трудовой договор онлайн

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об электронном документообороте в сфере труда. Авторы документа – фракция "Единая Россия" – утверждает, что он упростит взаимодействие работодателей с работниками и облегчит удаленное трудоустройство.

Теперь соискатели смогут проходить дистанционные собеседования и заключать трудовые договоры без личного присутствия. Также инициатива позволит оперативно получать госуслуги, при которых требуется предоставление данных от работодателя – все документы можно будет запрашивать через информационную систему. Электронный документооборот будет осуществляться через портал "Работа в России" и Единый портал госуслуг, либо через иную информационную систему с возможностью подписания электронных документов.



Теги: госдума, третье чтение, трудовой кодекс, трудовой договор, онлайн, собеседование



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