Госдума разрешила заключать трудовой договор онлайн

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об электронном документообороте в сфере труда. Авторы документа – фракция "Единая Россия" – утверждает, что он упростит взаимодействие работодателей с работниками и облегчит удаленное трудоустройство.

Теперь соискатели смогут проходить дистанционные собеседования и заключать трудовые договоры без личного присутствия. Также инициатива позволит оперативно получать госуслуги, при которых требуется предоставление данных от работодателя – все документы можно будет запрашивать через информационную систему. Электронный документооборот будет осуществляться через портал "Работа в России" и Единый портал госуслуг, либо через иную информационную систему с возможностью подписания электронных документов.