17 Ноября 2021
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Общество Москва
Анастасия Волочкова (2019) | Фото:youtube.com

"Люди злые, завистливые и недолюбленные": Волочкова высказалась о россиянах, у которых нет денег на Турцию

Танцовщица Анастасия Волочкова, отдохнувшая в Турции, высказалась по поводу людей, которые не имеют возможности слетать на отдых.

Ранее телеканал НТВ сообщил, что Волочкову, якобы, видели на турецких курортах, мягко говоря, подвыпившей. Причем журналисты ссылались на очевидцев, то есть тех, кто в Турции был.

Но Волочкова считает, что слухи про нее распространяют "люди злые, завистливые и недолюбленные". "Те, у которых не было возможности ни в локдаун, ни до него куда-то отправиться на отдых. А у меня есть возможность ездить на роскошные курорты, я могу себе это позволить", - цитирует артистку издание "Телепрограмма.про".

Это уже не первый раз, когда артистка негативно высказывается в адрес россиян с низкими доходами. Так, в апреле 2019 года в эфире радио "Эхо Москвы" Волочковой сказали, что в  стране 20 миллионов бедных. На это она заявила: "Знаете, что должны сделать ваши 20 миллионов бедных, которых не устраивает Путин? Они должны встать и перед собой, встать и совести своей задать вопрос, не ругать структуру". На замечание про то, что эти люди живут ниже прожиточного минимума, танцовщица посоветовала: "Так пусть они работают, простите, не курят на завалинке бычок, пусть они работают и думают, что каждый из них, и каждый из нас вообще, что мы можем сделать для блага нашей страны, почему мы за все должны винить президента, директоров каких-то структур, компаний, почему мы не можем винить сами себя".



Теги: анастасия волочкова, турция, пьянство



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