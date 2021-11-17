Челябинский депутат объявил голодовку в знак поддержки участковых, которых выселяют из квартир

Депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев объявил голодовку в знак поддержки участковых полиции, которых выселяют из служебных квартир, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня - праздник, день участкового уполномоченного. Сегодня я, Марсель Хазиев, всего лишь муниципальный депутат Центрального района города Челябинска, могу поздравить вас, участковые, вас, пенсионеры МВД, которые борются за свое жилье, только одним способом. С сегодняшнего дня, 17 ноября, я в знак поддержки и уважения вашей позиции, объявляю голодовку", - сообщил депутат на своей странице в соцсети.

По словам Хазиева, голодать он будет до момента пока Центральный аппарат Следственного комитета и ФСБ не направят группу следователей "для добросовестного, объективного следствия" по проблеме служебного жилья участковых.

Напомним, участковые уполномоченные УМВД Челябинска записали новое видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и главе СК России Александру Бастрыкину, в котором просят подключиться к решению их проблем с жильем. По словам авторов обращения, они готовы объявить голодовку и выйти на одиночные пикеты.

В этот же день председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по обращению о нарушении прав участковых уполномоченных УМВД Челябинска. Подготовлены письма в адрес губернатора области и главы Челябинска для решения жилищного вопроса заявителей

Сотрудники полиции заявили, что их якобы незаконно выселяют из жилья. Квартиры располагаются в д. 63б по ул. Российской, ул. Шоссе Металлургов, д.24а, ул. Звенигородская, д. 56а, и были предоставлены в 2008-2010 годах по договорам служебного найма. По словам авторов обращения, квартиры были предоставлены в служебный найм, но не было зарегистрировано право собственности в Росреестре Челябинской области.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко попросила главу города Наталью Котову не выселять из квартир участковых уполномоченных УМВД Челябинска. Юлия Сударенко не выявила нарушений в действиях мэрии города. При этом она отметила, что пришла к выводу, что государство несвоевременно исполняет взятые на себя социальные обязательства, связанные с предоставлением жилья сотрудникам органов внутренних дел.