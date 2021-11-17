Правительство России пускает в Белый дом только с QR-кодами – глава комитета ГД

Если в Госдуме только вводятся QR-коды для гостей пленарных заседаний, то в здании правительства России система уже функционирует. Об этом сегодня предупредил коллег глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он сообщил, что от правительства пришло уведомление – на заседание трехсторонней комиссии в среду пустят только тех депутатов, у которых есть коды. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тут же предложил выяснить, у кого из членов комиссии QR-кодов нет, и заменить их при необходимости.

"Правительство имеет право организовать свою работу так, как считает нужным", - заявил Володин на критику из рядов КПРФ. Он добавил, что в Госдуме тоже есть свои правила. Например, бесплатно сделать ПЦР-тест могут только тем членам совета Госдумы, которые вакцинировались.