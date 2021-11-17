"Муз-ТВ" оштрафован на миллион рублей за гей-пропаганду среди несовершеннолетних

Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал "Муз-ТВ" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщает "Интерфакс".

В октябре Роскомнадзор в связи с летней трансляцией "Премии Муз-ТВ 20/21. Начало света" отправил телеканалу предупреждение, в котором заявил "о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации".

Летом сообщалось, что Роскомнадзор проверит контент музыкальной премии "Муз-ТВ" на пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних. Внимание надзорного органа привлекли сразу несколько персонажей, появившихся на премии: переодетый наполовину мальчиком – наполовину девочкой тиктокер Даня Милохин, и блогер Игорь Синяк в женском платье, и Филипп Киркоров и экс-бойфренд Бузовой Дава, которые изображали молодоженов в сопровождении свиты полуголых качков.