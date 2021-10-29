Роскомнадзор нашел ЛГБТ-пропаганду на "Муз-ТВ"

Роскомнадзор нашел пропаганду в летней трансляции "Премии Муз-ТВ 20/21. Начало света".

Ведомство отправило телеканалу предупреждение, в котором заявило "о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации", сообщает РБК. При этом подробности о предупреждении не приводятся.

Минувшим летом сообщалось, что Роскомнадзор проверит контент музыкальной премии МУЗ-ТВ на пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних. Внимание надзорного органа привлекли сразу несколько персонажей, появившихся на премии.

Это и переодетый наполовину мальчиком – наполовину девочкой тиктокер Даня Милохин, и блогер Игорь Синяк в женском платье, и Филипп Киркоров и экс-бойфренд Бузовой Дава, которые изображали молодоженов в сопровождении свиты полуголых качков.