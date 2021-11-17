На озере Акакуль в Челябинской области рыбак провалился под лед и утонул

62-летний житель Озерска утонул на озере Акакуль. Мужчина провалился под лед, выехав на гусеничном мотобуксировщике, сообщили Накануне.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сначала мужчина сделал круг у берега, а после этого поехал к середине озера. Через несколько метров рыбак попал на участок тонкого льда и провалился. На помощь бросился очевидец, но лед начал хрустеть и под ним, а провалившийся рыбак скрылся подо льдом и не подавал признаков жизни.

Тело мужчины спасатели обнаружили в 200 метрах от берега, его транспортировали и передали сотрудникам полиции.