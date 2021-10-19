На Среднем Урале вновь растет число жалоб на коллекторов

На Среднем Урале вновь наблюдается рост обращений с жалобами на действия коллекторов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель главного судебного пристава Свердловской области Дмитрий Шеломенцев.

Ранее сообщалось, что в разгар пандемии коронавируса в 2020 году свердловчане стали меньше обращаться с жалобами на коллекторов. Как рассказал сегодня Шеломенцев, количество таких обращений по сравнению с прошлым годом выросло на 30%.

"В настоящий момент на рассмотрение к нам в главное управление поступило более 700 обращений, указывающих на те или иные нарушения. Тенденция роста обращений наблюдалась и в прошлые годы, но в 2020 году было небольшое снижение по сравнению с 2019-м. Это было связано и с пандемией, и с мерами, законодательно принятыми правительством в части поддержки населения", - сообщил он, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Также представитель службы судебных приставов объяснил, с чем связано увеличение жалоб на коллекторов.

"Свердловская область стабильно входит в топ-5 регионов по кредитованию. Количество взятых потребительских кредитов увеличивается. Соответственно, это потенциально приводит и к росту возможных нарушений", - рассказал он.

Дмитрий Шеломенцев добавил, что количество обращений не свидетельствует о том, что по каждому из них есть нарушение. Он пояснил, что есть случаи, когда заявитель считает, что его права нарушены, но фактически это не устанавливается.

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