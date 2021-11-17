Из-за видео с привязанной к кровати пенсионеркой заведено уголовное дело

Уголовное дело инициировано после появления видео с привязанной к кровати пенсионеркой.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, инцидент произошел в частном доме престарелых в подмосковных Мытищах. На видео видно, как одна пенсионерка привязана к кровати, а другая жалуется, что с ней жестоко обращаются.

Следователи осмотрели пансионат, запросили документы и опросили пожилых людей с видео. Как следует из опроса, противоправные действия в отношении них не совершались. Травматологом проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого внешних видимых телесных повреждений у пенсионерок не выявлено. Другие постояльцы учреждения сообщили, что каких-либо противоправных действий со стороны работников в отношении них не совершалось.

При этом следствие устанавливает местонахождение экс-сотрудницы пансионата, которая сняла и опубликовала видео. Дело рассматривается по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, обвиняемой в гибели семи постояльцев тюменского дома престарелых продлили арест.