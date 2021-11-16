В Челябинске один человек пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей

В Челябинске проводится административное расследование по факту ДТП с участием четырех машин, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Авария произошла сегодня днем на проспекте Ленина. Столкнулись автомобили Datsun и ГАЗ. После удара Datsun изменил направление движения и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ, двигающимся со встречного направления, после чего совершил столкновение с Ладой.

В результате ДТП помощь потребовалась водителю иномарки.