16 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске один человек пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей

В Челябинске проводится административное расследование по факту ДТП с участием четырех машин, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Авария произошла сегодня днем на проспекте Ленина. Столкнулись автомобили Datsun и ГАЗ. После удара Datsun изменил направление движения и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ, двигающимся со встречного направления, после чего совершил столкновение с Ладой.

В результате ДТП помощь потребовалась водителю иномарки.



Теги: ДТП, авария, водитель,



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