16 Ноября 2021
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РПЦ не будет вводить QR-коды при посещении храмов

В РПЦ не намерены вводить ограничения в виде QR-кодов при посещении храмов, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. При этом все требования властей по части приятия антиковидных мер соблюдаться будут.

"Мы с самого начала пандемии заявляли, что посещение церкви не может быть предметом ограничений, связанных с присвоением каких-либо идентификаторов. Доступ в храм всегда является свободным, и никогда посещение храма не было обусловлено предъявлением каких-либо идентифицирующих личных документов. Думаю, что это правило, при сохранении всех необходимых профилактических мер, существовало, и будет существовать в будущем. Все необходимые меры уже предпринимаются церковью. Они вполне сопоставимы с теми мерами, которые применяются во многих других публичных местах", - заявил Кипшидзе в эфире радио "Говорит Москва".

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты, предусматривающие введение QR-кодов в общественных местах.



Теги: рпц, qr-коды, храм



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