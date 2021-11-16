Экстренного принятия закона о QR-кодах в Госдуме не будет: инициатива будет обсуждаться минимум месяц

Экстренное принятие законопроекта о QR-кодах в Госдуме остановлено: инициатива будет обсуждаться до 14 декабря в региональных заксобраниях, Счетной и Общественной палатах и в Совете Федерации.

"Все это призвано обеспечить коллективную ответственность за принятие непопулярного решения", - отмечает телеграм-канал "Друид". При этом спикеру ГД Вячеславу Володину "поручено выступить демпфером народного гнева" и показать, что "позиция здравого смысла услышана и повлияла на отложение рассмотрение законопроекта".

Авторы телеграмм-канала предсказывают жаркие обсуждения законопроектов в региональных заксобраниях. "Резонанс закона о QR-кодах будет становиться еще больше, поэтому после его возможного принятия может случиться социальный взрыв", - не исключают они.

Напомним, во многих регионах проходят массовые протестные акции против QR-системы, лидером стал Уральский федеральный округ. В подтверждение этому можно вспомнить субботний массовый пикет против QR-кодов, который собрал за ТЦ "Дирижабль" свыше 300 человек.