16 Ноября 2021
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&quot;Сапсан&quot; (2010) | Фото: Российские железные дороги

В правительстве пока не приняли окончательное решение о строительстве ВСМ Москва-Санкт-Петербург – глава Минтранса

В правительстве, судя по всему, не приняли окончательное решение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

Так, вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий отрасль в правительстве, заявил на форуме "Транспортная неделя", что отменять стройку не планируется. Вместе с тем его коллега, глава Минтранса Виталий Савельев сказал журналистам, что окончательное решение о строительстве ВСМ еще не принято, "проект обсуждается".

Напомним, на прошлой неделе "Коммерсант" писал, что власти могут отказаться от проекта или перенести его на более поздний срок. При этом вместо ВСМ между столицами могут проложить выделенный грузовой ход. Впрочем, эксперты сомневаются, что его удастся эффективно загрузить с учетом имеющейся платной автомобильной трассы.



Теги: всм, строительство, магистраль, ржд, виталий савельев, марат хуснуллин



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