Власти могут отказаться от строительства ВСМ между Москвой и Петербургом

Правительство России может отказаться от планов по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург. Также обсуждается перенос проекта на более поздний срок. При этом вместо ВСМ между столицами могут проложить выделенный грузовой ход. Впрочем, эксперты сомневаются, что его удастся эффективно загрузить, пишет "Коммерсант".

Напомним, стоимость строительства ВСМ оценивается в 1,4-1,7 трлн руб. Благодаря такой дороге время проезда от Москвы до Санкт-Петербурга могло бы сократиться до 2 часов 15 минут, что сравнимо с авиаперелетом. Строительство магистрали предполагалось завершить в 2027 году.

По данным издания, на строительстве магистрали – хоть ВСМ, хоть грузовой – настраивает РЖД. В компании считают, что грузовая база северо-западных портов будет увеличиваться в перспективе, поэтому нужно увеличивать провозную способность направления. Впрочем, пока ее вполне хватает, а источники на рынке считают, что и роста не будет, более того, часть грузопотоков удалось снять после запуска "Сапсанов". Также эксперты полагают, что актуальность грузовой ход потерял при запуске автомобильной платной трассы М-11 "Нева".