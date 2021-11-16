Польский полицейский серьезно ранен в результате столкновений с мигрантами

Польский полицейский получил серьезное ранение в ходе попытки мигрантов перейти границу страны со стороны Белоруссии.

Как следует из заявления польской полиции в Twitter, речь может идти о переломе костей черепа после удара предметом.

Кроме того, польская сторона утверждает, что помимо камней, бутылок и бревен, мигранты бросают также шумовые гранаты, а все происходящее на границе "координируется белорусскими службами и контролируется беспилотниками".

Ранее сообщалось об обострении ситуации на белорусско-польской границе. Мигранты Белоруссии начали ломать заграждение и бросать камни в польских силовиков.

Поляки в свою очередь используют водометы, слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Кроме того, силовики подняли в воздух вертолет.