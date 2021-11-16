Польские военные применили водометы и слезоточивый газ против мигрантов

Мигранты на границе Польши и Белоруссии начали ломать заграждение и бросать камни в польских силовиков.

Поляки в свою очередь используют водометы, слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. БелТА сообщает, что слышны громкие хлопки, над мигрантами стоит плотное облако дыма.

По данным РИА Новости, польские силовики подняли в воздух вертолет.

Ранее погранслужба Польши сообщила, что 15 ноября было зафиксировано 224 попытки пересечения белорусско-польской границы.

Напомним, примерно две тысячи беженцев из стран Ближнего Востока переместились днем в понедельник в район погранперехода "Брузги".

Сотни человек, среди которых женщины и дети, но в основном – мужчины, беспрепятственно вошли в буферную зону между заставами, белорусские пограничники не препятствовали этому. На польской стороне был выставлен усиленный кордон.