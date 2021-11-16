В ХМАО пройдёт олимпиада "Многовековая Югра"

Всероссийская онлайн-олимпиада "Многовековая Югра" пройдет с 22 ноября по 5 декабря на платформе УЧИ.РУ. Она проходит по инициативе правительства автономного округа и приурочена к 91-летию со дня образования Югры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Олимпиада познакомит школьников со всей страны с самобытным сибирским регионом, который может стать интересным пунктом для посещения во время путешествий. Задания олимпиады основаны на любопытных фактах об истории, географии, традициях и культуре коренных малочисленных народов Севера, а также наследии Югры как неотъемлемой части великой истории нашей страны. Организатор первенства – центр "Открытый регион".

"Югра – уникальный регион с богатыми природными ресурсами и многовековой историей. Мы хотим, чтобы как можно больше жителей нашей страны познакомились с этой территорией, узнали о промышленных и спортивных достижениях, культурных традициях народов Севера, территориальных особенностях", - отметила директор Центра "Открытый регион" Маргарита Козлова.

Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с выходом в интернет, зарегистрироваться на платформе или получить логин и пароль от учителя, а затем ответить на предложенные вопросы в течение часа. Задания олимпиады предусмотрены для начальной (учеников 1-4 классов), средней (учеников 5-9 классов) и старшей (учеников 10-11 классов) групп. Вопросы подготовили опытные эксперты в области краеведения.

"Эта олимпиада несет замечательную просветительскую миссию с точки зрения региона и всей страны. Мы видим интерес жителей Югры к развивающим и образовательным проектам. То, как они активно пользуются платформой Учи.ру, мотивирует нас поддерживать подобные инициативы и в регионе, и в России в целом", – отметил заместитель генерального директора Учи.ру Сергей Веременко.

Все участники получат электронные грамоты или сертификаты. Они будут доступны для скачивания в личных кабинетах. Победителями станут участники, которые ответят на все вопросы правильно и затратят на это наименьшее количество времени. Они получат в подарок полезные гаджеты для обучения.

Напомним, несколько лет назад история Югры "зацепила" многих обычных жителей округа – 500 тыс. человек приняли участие в викторине об истории округа "Югре – 900". Она содержала в себе 10 вопросов, связанных с историей ХМАО. Стать победителем викторины мог любой югорчанин, ответивший правильно на вопросы. Позже среди всех, кто ответил на вопросы и заполнил анкету, разыграли квартиры и машины. После этого на официальном уровне заговорили о создании туристического маршрута "Многовековая Югра".