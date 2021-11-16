В Челябинской области 50 детей госпитализированы с коронавирусом

В Челябинске в городской больнице № 9 находится 50 детей с COVID-19. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Семь детей находятся в реанимационном отделении. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести. Никто не подключен к ИВЛ.

Как отметил министр, дети находятся на особом контроле. Все получают необходимо лечение. По каждому ребенку, который находится в реанимации, проводится областной консилиум.