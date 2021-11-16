16 Ноября 2021
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Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

Председателем южноуральского ЗСО избран Александр Лазарев

Председателем Законодательного Собрания Челябинской области избран Александр Лазарев. За его кандидатуру проголосовали депутаты областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Кандидатуру Лазарева внес на рассмотрение глава региона Алексей Текслер. Ранее она была поддержана президиумом регионального политсовета "Единой России" в Челябинской области.

"Еще в 2020 году, готовясь к выборам в Законодательное собрание Челябинской области мы вместе с Владимиром Викторовичем обратили внимание на успешного главу Южноуральска Александра Лазарева. Мне кажется, очень важным, что он прошел все необходимые ступени. Поработал руководителем на муниципальном уровне, после избрания депутатом работает на региональном уровне, руководит ключевым комитетом по бюджету. За год с небольшим, по нашему общему мнению, он доказал, что готов сделать следующий шаг. Считаю целесообразным избрать на пост председателя Законодательного собрания Александра Лазарева и прошу поддержать его кандидатуру", - отметил на заседании Алексей Текслер.

Других кандидатур на пост спикера не было. Депутаты единогласно поддержали Александра Лазарева пост спикера ЗСО.

Напомним, сегодня депутаты приняли отставку Владимира Мякуша с поста председателя ЗСО. Также он досрочно сложил полномочия депутата. После отставки Владимир Мякуш станет советником губернатора Челябинской области.

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Теги: Александр Лазарев, Владимир Мякуш, ЗСО,



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