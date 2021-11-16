16 Ноября 2021
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Политика В России
Заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов (2017) | Фото: kremlin.ru

Путин провел ротацию в составе президиума Госсовета

Владимир Путин своим распоряжением изменил состав президиума Госсовета России.

В руководящий орган Госсовета включены губернаторы Астраханской, Ленинградской, Калужской, Курганской областей, главы республик Алтай, Башкортостан, Северная Осетия, глава Камчатского края.

Также в президиум вошел еще один представитель муниципальной власти (до внесения поправок в Конституцию города и районы в Госсовете представлены не были) – глава муниципального образования Узловский район Тульской области.

Кроме того, в состав президиума вошел глава Ямало-Ненецкого автономного округа – он возглавит комиссию по молодежной политике.

Наконец, в президиуме будет участвовать полпред президента России в Уральском федеральном округе (этот пост уже год занимает Владимир Якушев).

На этом ротация не заканчивается. Из состава президиума вывели нескольких губернаторов: Игоря Кобзева (Иркутская область), Дмитрия Миронова (экс-губернатор Ярославской области), Александра Моора (Тюменская область), Сергея Носова (Магаданская область), Дениса Паслера (Оренбургская область), Михаила Развожаева (Севастополь), Романа Старовойта (Курская область), Рашида Темрезова (Карачаево-Черкессия), Владимира Уйбу (Республика Коми), Александра Цыбульского (Архангельская область).

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Теги: госсовет, ротация, отставка, владимир путин, губернаторы



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