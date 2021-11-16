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Происшествия Москва
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

Силовики пришли в штаб-квартиру московских лимоновцев с обыском

Поздно вечером в понедельник, 15 ноября, полиция пришла в штаб-квартиру московских лимоновцев, где проходило еженедельное партийное собрание. В бункере на момент обысков находилось 25 человек, среди них были координаторы и члены политсовета незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова".

По данным представителя партии, задержанные рассказывали о применении к ним силы, силовики требовали пароли для доступа к партийным интернет-ресурсам.

После обысков два десятка лимоновцев были задержаны – их в автозаке доставили в Тверской ОВД. При этом в офисе полиция так и не нашла ничего запрещенного.

"Якобы проводили ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия – прим. ред.) по поиску нелегальных мигрантов и запрещенных веществ.

- Вы чего так жестили? - уже в ОВД спросил я сотрудников, - это не мы проиграли вчера в футбол Хорватии", - написал в своем Telegram-канале один из активистов партии Александр Аверин.

В итоге всех задержанных отпустили, обвинений не предъявили.

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Теги: лимоновцы, другая россия э.в. лимонова, обыск, силовики, полиция, задержание



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