Pfizer испытает новый препарат от коронавируса в России

Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в РФ клинических испытаний эффективности препарата ингибитор протеазы+ритонавир для профилактики коронавируса.

Препарат испытают на взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптоматическими COVID-19. Испытания проведут в ряде государственных и частных медучреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городах. Всего в испытаниях задействуют более 90 человек.

Ингибитор протеазы+ритонавир – препарат Paxlovid, разработанный как для профилактики коронавиурса, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Pfizer проводит его испытания на глобальном уровне.

В случае одобрения препарата локальными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось, анализ показал снижение риска госпитализации или смерти у пациентов в связи с COVID-19 по любой причине на 89% по сравнению с пациентами, получившими плацебо в течение трех дней с момента появления симптомов.