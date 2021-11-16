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Наука и техника В России
вич-инфекция, врач, колбы (2016) | Фото: achit-adm.ru

Pfizer испытает новый препарат от коронавируса в России

Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в РФ клинических испытаний эффективности препарата ингибитор протеазы+ритонавир для профилактики коронавируса.

Препарат испытают на взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптоматическими COVID-19. Испытания проведут в ряде государственных и частных медучреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городах. Всего в испытаниях задействуют более 90 человек.

Ингибитор протеазы+ритонавир – препарат Paxlovid, разработанный как для профилактики коронавиурса, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Pfizer проводит его испытания на глобальном уровне.

В случае одобрения препарата локальными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось, анализ показал снижение риска госпитализации или смерти у пациентов в связи с COVID-19 по любой причине на 89% по сравнению с пациентами, получившими плацебо в течение трех дней с момента появления симптомов.

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Теги: Pfizer, коронавирус



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Ранее 05.11.2021 22:04 Мск Pfizer заявил о появлении эффективного лекарства от ковида


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