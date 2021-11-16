16 Ноября 2021
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

На Ставрополье в автоаварии погибли четыре человека

ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей произошло 15 ноября в Георгиевском районе на федеральной трассе Минеральные Воды — Зеленокумск.

В результате автоаварии погибли четыре человека. Инициировано уголовное дело. Автомобиль MAN, пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, который стоял на обочине, выехал на полосу встречного движения, опрокинулся и съехал в кювет.

Проезжавшие мимо водители двух легковушек остановились и вышли к месту аварии вместе с пассажирами для оказания помощи водителю MAN. Одновременно автомобиль Маzdа, за рулем которого находилась молодая женщина, врезался в людей. В результате четверо человек погибли, еще двое госпитализированы.

Как сообщалось, на Южном Урале выясняют обстоятельства ДТП с участием нескольких детей.

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Теги: ДТП, авария



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