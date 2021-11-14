На Южном Урале грузовик наехал на пятерых детей

На Южном Урале выясняют обстоятельства ДТП с участием нескольких детей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, все случилось вечером 13 ноября на улице Тельмана в городе Коркино. Водитель, управляя грузовым автомобилем "Мерседес" с полуприцепом, при повороте не учел габариты транспортного средства и совершил наезд правой частью полуприцепа на пятерых несовершеннолетних детей, которые шли в одну колонну во встречном направлении по краю проезжей части.

В результате ДТП двое несовершеннолетних 2013 и 2016 годов рождения получили травмы различной степени тяжести. В момент инцидента дети находились без сопровождения взрослых и направлялись домой. Световозвращающие элементы на одежде у них присутствовали.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.