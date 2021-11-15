Суд не выпустил из колонии экс-заместителя главы Чебаркуля, осужденного за взятки

Челябинский областной суд оставил без изменения решение суда, отказавшего бывшему заместителю главы Чебаркуля Алексею Сафонову в удовлетворении ходатайства о замене неотбытого срока в колонии на принудительные работы.

Суд установил, что назначенный экс-чиновнику штраф в размере 11,1 млн рублей уплачен в незначительном размере. остаток составляет 10,9 млн рублей.

"Обжалуя постановление городского суда, сторона защиты просила его отменить, ходатайство – удовлетворить, поскольку замена назначенного по приговору наказания на принудительные работы будет способствовать погашению штрафа", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, в мае 2017 года суд приговорил Алексея Сафонова к 9 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 11 млн 100 тыс. рублей за взятки. По версии следствия, Сафонов, являясь руководителем муниципального учреждения ЖКХ Чебаркуля, в декабре 2010 года получил взятку в сумме 1,8 млн рублей от директора коммерческой организации за заключение ряда контрактов по ремонту тепловых сетей, а также за общее покровительство компании. Позже он, уже будучи назначенным на должность заместителя главы города, получил взятку в сумме 2,2 млн рублей от директора той же коммерческой организации за аналогичные действия.