Посольство РФ в Польше не уведомили об обвинении двоих россиян в содействии мигрантам

Посольство России в Польше не получало официального уведомления от польских властей об обвинениях в адрес двоих россиян в организации нелегальной миграции.

Как сообщил пресс-секретарь дипмиссии Владимир Александров, в посольство также не поступало обращений от российских граждан с просьбой об оказании консульской помощи.

На прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента РФ нет информации о возможном задержании в Польше российского гражданина.

По данным польской прокуратуры, двое уроженцев Чечни, которые нелегально проживали в Польше, помогали беженцам с Ближнего Востока добраться через территорию страны в Германию.

В ведомстве также заявили, что у задержанных есть третий сообщник, он находится в розыске, пишет "МК".