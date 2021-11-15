15 Ноября 2021
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Общество За рубежом
мигранты, Европа, сирийцы, ливийцы, переселение народов, незаконные мигранты, беженцы (2015) | Фото: stockinfocus.ru

Посольство РФ в Польше не уведомили об обвинении двоих россиян в содействии мигрантам

Посольство России в Польше не получало официального уведомления от польских властей об обвинениях в адрес двоих россиян в организации нелегальной миграции.

Как сообщил пресс-секретарь дипмиссии Владимир Александров, в посольство также не поступало обращений от российских граждан с просьбой об оказании консульской помощи.

На прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента РФ нет информации о возможном задержании в Польше российского гражданина.

По данным польской прокуратуры, двое уроженцев Чечни, которые нелегально проживали в Польше, помогали беженцам с Ближнего Востока добраться через территорию страны в Германию.

В ведомстве также заявили, что у задержанных есть третий сообщник, он находится в розыске, пишет "МК".

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Теги: польша, россияне, содействие мигрантам



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