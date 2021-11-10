В Польше задержали россиянина за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии

В администрации президента РФ нет информации о возможном задержании в Польше российского гражданина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

О задержании россиянина ранее сообщила пограничная служба Польши. Его обвиняют в пособничестве нелегальной миграции из Белоруссии. По тем же обвинениям были задержаны еще два человека — граждане Швеции и Литвы, пишет Regnum.

Депутат Сейма Польши Януш Ковальский предложил ввести санкции в отношении России.

Ранее в Кремле назвали "безответственными" обвинения польских властей в адрес России. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что за белорусскими властями стоит президент РФ Владимир Путин, "который стремится воссоздать Российскую империю".