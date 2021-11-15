15 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
александр бастрыкин председатель скр (2013) | Фото:

Глава СК потребовал доложить о ходе проверки по обращению челябинских участковых

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по обращению о нарушении прав участковых уполномоченных УМВД Челябинска.

"В ходе проводимой проверки опрошено значительное количество сотрудников ОВД как действующих, так и бывших, изучен большой объем нормативной и правовой документации, связанной с распределением жилья. Также подготовлены письма в адрес губернатора области и главы Челябинска для решения жилищного вопроса заявителей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Напомним, участковые уполномоченные УМВД Челябинска записали новое видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и главе СК России Александру Бастрыкину, в котором просят подключиться к решению их проблем с жильем. По словам авторов обращения, на региональном уровне проблему не собираются решать, все предпринимаемые меры "носят формальный характер".

Сотрудники полиции заявили, что их якобы незаконно выселяют из жилья. Квартиры располагаются в д. 63б по ул. Российской, ул. Шоссе Металлургов, д.24а, ул. Звенигородская, д. 56а, и были предоставлены в 2008-2010 годах по договорам служебного найма. По словам авторов обращения, квартиры были предоставлены в служебный найм, но не было зарегистрировано право собственности в Росреестре Челябинской области.


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Теги: полицейский, участковый уполномоченный, выселение, служебный найм, голодовка, пикет,



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