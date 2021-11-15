15 Ноября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут аэропорт (2011) | Фото: Накануне.ru

Правительство Югры "настаивает на реконструкции аэропорта Сургута"

Губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции высказалась о будущей реконструкции аэропорта Сургута, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Аэропорт Сургут – крупнейший аэропорт не только округа, но и страны. В 2020 г. обслужено 1,8 млн пассажиров, за 10 месяцев этого года – 1,5 млн. Согласна, что ему требуется модернизация. Правительство округа настаивает на том, чтобы ОАО "Аэропорт Сургут" приняло решение и началась бы реконструкция. Коррективы в это внесла пандемия", - сказала губернатор.

Возможности для сотрудничества есть, уточнила она.

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Теги: Наталья Комарова, аэропорт Сургута



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