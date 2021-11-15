Правительство Югры "настаивает на реконструкции аэропорта Сургута"

Губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции высказалась о будущей реконструкции аэропорта Сургута, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Аэропорт Сургут – крупнейший аэропорт не только округа, но и страны. В 2020 г. обслужено 1,8 млн пассажиров, за 10 месяцев этого года – 1,5 млн. Согласна, что ему требуется модернизация. Правительство округа настаивает на том, чтобы ОАО "Аэропорт Сургут" приняло решение и началась бы реконструкция. Коррективы в это внесла пандемия", - сказала губернатор.

Возможности для сотрудничества есть, уточнила она.