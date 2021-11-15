В Тюменской области семейную пару пытаются лишить родительских прав в отношении девяти детей

В Тюменской области семейную пару из Исетского района лишают родительских прав в отношении девяти малолетних детей. Об этом Накануне.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Иск в суд подало Межрайонное управление соцзащиты населения департамента социального развития Тюменской области.

"В обосновании иска указано, что родители в течение длительного времени без уважительных причин уклоняются от выполнения родительских обязанностей в отношении малолетних детей, в доме недостаточный запас продуктов, одежды для детей, антисанитарные условия, дети оставлены без надзора. Самый младший ребенок родился в 2021 году, но из больницы до сих пор не передан в семью, так как имеет ряд заболеваний, ему необходим особенный уход и условия", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 33-летняя мать семейства и ее 40-летний супруг ранее неоднократно привлекались к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Первое заседание по делу состоится сегодня.