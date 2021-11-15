"Ковидные" ограничения в Югре к Новому году скорее всего не снимут

Губернатор Югры Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о вероятном ужесточении "антиковидных" мер в преддверии Нового года заявила, что в настоящий момент уровень коллективного иммунитета слишком низок, чтобы снимать все ограничения, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пандемия границ не имеет. Все зависит от того, какое количество эффективных барьеров мы выстроим, чтобы не дать ей распространяться — вакцинация, соблюдение правил защиты и коллективный иммунитет. Нужно, чтобы были максимально эффективные вакцины и лекарства от коронавируса. Исходя из этого мы будем принимать решения", - заявила глава региона.

Также она прокомментировала возможность введения принудительной вакцинации. Глава региона привела в пример, мировой опыт, где действует решение об обязательной вакцинации взрослых, а то и детей. В таких странах коллективный иммунитет 80-90%. Там уже снимают ограничения. В Югре вакцинация пока остается добровольной, за исключением ряда профессий. Рассматривается законопроект об обязательном использовании QR-кодов — ты либо безопасен для других и себя, либо нет.

В автономном округе первую прививку в настоящий момент сделали больше 75%. Но уровень коллективного иммунитета Югры составляет 49,5%.

"Этого мало для того, чтобы мы говорили о переходе на минимальные режимы. Нужно около 80%. Выбор за нами", - подчеркнула Наталья Комарова.